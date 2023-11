Sturmböen in Leichlingen Mehrere Bäume sind auf Straßen gestürzt

Starke Windböen sind am Donnerstagmorgen durch Leichlingen gefegt. Wer konnte, tat gut daran, im Haus zu bleiben. Die Feuerwehr musste ab 6.10 Uhr mehrfach ausrücken, um Gefahrenstellen zu beseitigen. In Leichlingen, Oberleichlingen und Witzhelden waren größere Äste abgebrochen oder Bäume umgestürzt. Die seien dann mit einer Motorsäge zerkleinert und aus dem Weg geräumt worden, berichtet Feuerwehrsprecher Thomas Schmitz. „Es gab zu Glück keine Verletzten und auch keine Schäden an Häusern.“