Für die Umwelt : Einkaufen ohne Verpackungsmüll

Andreas Neumann und Silke Hermanns wollen in ihrem neuen Laden ohne Plastikverpackungen auskommen. Da werden Lebensmittel auch mal zum Schüttgut. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Der „Unverpacktladen“ von Andreas Neumann und Silke Hermanns in der Marktstraße eröffnet am Montag offiziell. Samstag kann man sich bereits umschauen in der neuen Bio-Welt.

Immer wieder stecken Passanten die Köpfe durch die Ladentür, die Frage ist stets dieselbe: „Wann geht´s denn los?“ Die Antwort lässt die meisten zufrieden zurück: Schon diesen Samstag ist Tag der offenen Tür bei „AS – Der Unverpacktladen Leichlingen“ von Andreas Neumann und Silke Hermanns. Montag öffnet das Geschäft in der Marktstraße dann ganz offiziell.

Im ehemaligen Kindermode-Geschäft in den Arkaden hat sich seit Juni einiges getan. Statt Umkleidekabine entsteht im hinteren Teil derzeit noch ein großes Regal für unverpacktes Reinigungsmittel. An den Wänden reiht sich Bin an Bin – das sind große Behälter, an denen sich die Kunden künftig Müsli, Reis, Nudeln und Co. in ihre mitgebrachten Dosen füllen können. Ziel: Plastik- und Verpackungsmüll weitestgehend vermeiden.

Info Gespräche beim „Heimatshoppen“ Der AS-Unverpackt-Laden präsentiert sich auch beim „Heimatshoppen“ am 6. und 7. September. Kinder können Stoffrucksäcke mit Wachsstiften gestalten, die Erwachsenen mit Andreas Neumann und Silke Hermanns zum Unverpackt-Konzept ins Gespräch kommen.

Wer sich das nicht recht vorstellen kann, darf sich am Samstag von 10 bis 14 Uhr alles anschauen. „Wir füllen zwei Behälter testweise mit Reis und Müsli. Das können sich die Gäste gratis in kleine Säckchen abfüllen“, kündigt Andreas Neumann an. Eine kleine Warenauswahl soll zum Probieren und Naschen, Getränke aus dem neuen Kühlschrank sollen zum Anstoßen auf den Neustart einladen.

Derzeit haben die beiden Unternehmensgründer noch alle Hände voll zu tun. Drei große Gläser Fruchtaufstrich stehen schon in den Holzregalen, außerdem eine große Honig-Auswahl – Honig für Veganer. Bio-Kölsch hat sein Plätzchen im Kühlschrank – die Flaschen extra mit „Plopp-Verschluss“, um unnötigen Müll durch Kronkorken zu vermeiden.

Der Aufsteller mit den Bambus-Produkten ist auch schon aufgebaut: Künftig gibt es unter anderem Zahnbürsten, Waschlappen und Wattestäbchen aus dem Süßgras. Ergänzt wird der „Non-Food-Bereich“ durch Bienenwachstücher statt Frischhaltefolie, Reinigungsmittel und flüssige Naturkosmetik wie Duschgel, Shampoo oder Körperlotion zum Abfüllen.

Was die Lebensmittel angeht, sitzen die Geschäftsleute allerdings auf heißen Kohlen: „Wir hoffen, dass alles bald ankommt. Unsere Bestellungen sind alle rechtzeitig rausgegangen, wir sind optimistisch.“ Ab Montag werden beispielsweise Nudeln (auch glutenfreie), Reis, Müsli, Getreide (samt Mühle und Flocker zur Zubereitung), Bruchschokolade, Süßigkeiten wie Lakritz oder Gummibärchen, Gewürze und Milchprodukte vom Hielscher Hof zum essbaren Sortiment gehören. „Auch Obst, Gemüse und Eier bevorzugt aus der Region und in Bio-Qualität können wir uns künftig vorstellen, möchten aber erst einmal die Nachfrage der Kunden abwarten“, sagen Neumann und Hermanns.

Überhaupt hat der Kundenwunsch im Leichlinger Unverpackt-Laden Gewicht: „Alle können uns sagen, was sie gerne hätten. Wir möchten unser Angebot darauf ausrichten“, kündigt Andreas Neumann an. Wer demnächst spontan unverpackt einkaufen möchte, kann sich übrigens auch unvorbereitet mit Ware eindecken: Abfüllgläser kann man in den Arkaden ebenso kaufen wie Baumwolltaschen, Brotbeutel oder Netze.