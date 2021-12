Förderverein kann neuen behindertengerechten Bus anschaffen : Enorme Spendenbereitschaft für Paul-Klee-Schule

Leichlingen Weil viele Unternehmen und Menschen Geld für die LVR-Paul-Klee-Schule, Förderschule für körperliche und motorische Entwicklung, gesammelt haben, kann sie große Mengen des Flut-zerstörten Equipments erneuern.

Mit dem neuen Bus können die Klassen wieder zu Therapiestunden und Sportstätten gefahren werden und Ausflüge unternehmen. Schulleiterin Anne Eckhardt bedankte sich für die großzügige Spende, die das Schulleben ungemein erleichtere. „Die letzten drei Jahre waren für alle Betroffenen der LVR-Paul-Klee-Schule mehr als herausfordernd“, fasst Searle-Westerfeld zusammen. „Die erste Überschwemmung 2018, Corona und nun die zweite Flut mit Corona. Das ist für alle Beteiligten nur schwer zu verkraften.“ Glücklicherweise sei das Licht der Hoffnung nicht erloschen. „Mit einer so großartigen Spendenbereitschaft hat der Förderverein niemals gerechnet.“ Bewusst hatte sich die Vereinsspitze dazu entschieden, keinen Spendenaufruf zu starten, da auch viele andere Menschen im Umfeld der Schule vieles in den Fluten verloren hatten. „Dennoch waren wir uns sicher, dass wir das irgendwie schaffen würden“, äußert sich die Fördervereinsvorsitzende optimistisch. „Uns ist das Herz gebrochen zu sehen, was an Neuanschaffungen nach der Flut 2018 wieder entsorgt werden musste. Auch der Verlust des Schulstandortes schmerzt.“ Mittlerweile ist sich der Verein sicher, dass alles ersetzt werden kann, was sie über die Jahre für Schüler und Kollegium angeschafft hatten, „wie etwa zusätzliche Therapiegeräte, die im Durchschnitt gut 10.000 Euro kosten, behindertengerechte Sportgeräte, fest installierte Außenspielgeräte wie etwa eine Rollstuhl-Schaukel oder ein Rollstuhl-Trampolin für je ca. 16.000 Euro“, zählt Searle-Westerfeld auf. „Anschaffungen für die Fachbereiche Naturwissenschaften, Musik, Religion und Kunst und vieles mehr.“ Allerdings sei noch ein wenig Geduld gefragt: Die meisten Anschaffungen könnten aus Platzgründen erst nach dem Wechsel zum neuen Schulstandort angeschafft werden, berichtet die Vorsitzende.