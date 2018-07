Leichlingen (bu) Ein 56 jähriger Motorradfahrer aus Willich ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann befuhr am Samstag laut Polizzeibericht gegen 9.50 Uhr mit seiner BMW die Kreisstraße 10 in Fahrtrichtung Hülstrunk.

In einer Kurve in Höhe der Ortschaft Unterberg verlor der Motorradfahrer aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über die Maschine und stürzte zu Boden. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.