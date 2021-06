Leichlingen: Unfall im Montanuskreisel : Mann (95) touchiert Kind (6) mit Auto

Ein Polizist des Bezirksdienstes war gerade auf Fußstreife, als der Unfall sich am Mittwoch gegen 7.40 Uhr in der Stadtmitte ereignete. Foto: dpa/Friso Gentsch

Leichlingen Ein Senior soll am Mittwochmorgen ein Kind im Montanuskreisel beim Anfahren mit seinem Wagen leicht berührt haben und vom Unfallort geflüchtet sein. Die Polizei machte ihn ausfindig. Der Führerschein ist vorerst beschlagnahmt.

Mittwochmorgen kam ein Polizist auf Fußstreife am Kreisel Neukirchener/Montanus-/Brückenstraße vorbei, wo sich kurz zuvor ein Unfall ereignet hatte und sich gerade eine Mutter um ihr verletztes Kind kümmerte.

Laut Polizei ereignete sich dies: Das sechsjährige Mädchen war auf einem Kinderroller unterwegs, die Mutter ging ein Stück dahinter. Beide wollten den Fußgängerüberweg in Richtung Montanusstraße überqueren. Sie „befanden sich auf der Verkehrsinsel mittig der Fahrbahn, als sich ein Pkw von der Neukirchener Straße in Richtung Am Hammer näherte. Offenbar hatte der Fahrer eine andere Mutter mit Kind von rechts aus Richtung Montanusstraße kommend gesehen und kurz gestoppt, aber die Sechsjährige übersehen“, meldet die Polizei. Als der Fahrer (95) anfuhr, stieß sein Auto leicht mit dem Kind zusammen. Das wurde laut Behörde nur leicht verletzt.