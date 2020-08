Täuschungsanrufe in Leichlingen : Unbekannte wollen Spenden am Telefon erschleichen

Unbekannte wollen Spenden am Telefon erschleichen

Täuschungsanrufe in Leichlingen

In Leichlingen hat es bereits mehrere Fake-Anrufe mit der Bitte um Spenden gegeben. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Leichlingen In Leichlingen ist momentan Vorsicht geboten. Im Namen des Fördervereins der Paul-Klee-Schule versuchen unbekannte Täter, die Leute am Telefon um ihr Erspartes zu erleichtern. Der Förderverein ist entsetzt.

Am Montagabend haben Unbekannte im Namen des Fördervereins der Paul-Klee-Schule einen Anruf getätigt und um eine einmalige Spende gebeten. Der angerufenen Person, die anonym bleiben möchte, kam dies merkwürdig vor und sie beendete das Gespräch umgehend. Tracey Searle-Westerfeld, die Vorsitzende des Fördervereins, ist über diese neue betrügerische Masche entsetzt. „Wir als Förderverein würden solche Anrufe niemals tätigen“, sagt sie und fürchtet nun, dass der gute Name der Schule mit Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung darunter leiden könne.

„Uns wurde das am Dienstagmorgen zugetragen. Die Person sagte, es habe sich um eine Anruferin gehandelt“, berichtet Searle-Westerfeld. Mehr habe die angerufene Person nicht sagen können, weil sie das Gespräch so schnell beendete.

In Absprache mit dem Opfer der versuchten Täuschung wurde die Polizei informiert. Da aber keine explizite Summe genannt wurde und nichts dazu gesagt wurde, wohin das Geld fließen solle, kann die Polizei noch nicht strafrechtlich aktiv werden. „Da reden wir momentan von einer Täuschung. Das liegt aber auch daran, dass die betroffene Person so umsichtig war und das Gespräch so schnell beendet hat“, sagt ein Polizeisprecher. Erst wenn weitere Details gefordert werden, könne man da rein rechtlich von einem versuchten Betrug sprechen, ergänzt er.