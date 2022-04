Wegen Kanalsanierung : Neukirchener Straße in Richtung Stadt gesperrt

Leichlingen Ein Versuch, den Beton mit Hochdruck und Spezialgeräten zu lösen, war am Samstag gescheitert. Deshalb sollte er zunächst in offener Bauweise bearbeitet werden.Nun die Wende.

Die Arbeiten zur Freilegung des durch Beton verstopften Kanals in Büscherhöfen werden Dienstagmorgen fortgesetzt. Dafür muss die Neukirchener Straße in Höhe Büscherhöfen voraussichtlich von Dienstag bis Donnerstag, 12. bis 14. April, jeweils zwischen 8.30 Uhr und 18 Uhr stadteinwärts voll gesperrt werden. Der öffentliche Nahverkehr wird in dieser Zeit über die Opladener Straße und Am Wallgraben umgeleitet. Anstatt den Kanal wie ursprünglich geplant aufzustemmen, soll der Beton mit einer speziellen Höchstdruckspüldüse aus dem Kanal geschnitten werden. Eine Abwasserüberbrückung im betroffenen Bereich ist gewährleistet.