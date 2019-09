Umstrukturierung in der Verwaltung : Alles Technische unter einem Dach

Berater schlagen eine Umstrukturierung innerhalb der Verwaltung vor.

Jetzt war also der städtische Bauhof dran, und Heimanns Vorschlag sieht vor, die drei technischen Bereiche Bauhof, Abwasserbetrieb und das Tiefbauamt zu einem Bereich zusammenzufassen. „Technische Betriebe Leichlingen (TBL)“ hat Heimann dieses Konstrukt genannt, dies soll aber nur ein übergeordneter Begriff sein. Dies würde bedeuten, dass der Bauhof ein eigenes Amt wird, bisher ist er Teil des Tiefbauamts. Beide Ämter, also Tiefbauamt und Bauhof, würden aus dem Fachbereich 3 von Fachbereichsleiterin Andrea Murauer herausgelöst. Die Leitung der TBL würde Lars Helmerichs übernehmen, der bereits den städtischen Abwasserbetrieb leitet.

Für seine Analyse hat sich Heimann mit den Aufgaben und Arbeitsabläufen des Bauhofs beschäftigt, und die sind vielfältig. Die insgesamt 27 Mitarbeiter pflegen Grünflächen, die städtischen Friedhöfe, 31 Spielplätze und Sportanlagen in der Balker Aue und in Witzhelden. Sie sind für die Straßenkontrolle und Straßenunterhaltung zuständig, die Straßenreinigung, die Müllbeseitigung an 220 Mülleimern im Stadtgebiet, die Reparaturarbeiten an Buswartehäuschen und den Winterdienst. Zudem helfen die Mitarbeiter bei verschiedenen Veranstaltungen und halten den Fuhrpark in der eigenen Werkstatt in Schuss.