Ukrainische Familien in Rhein-Berg : Schulberatung für Eltern von Flüchtlingskindern

Alltag so schnell wie möglich - der soll ukrainischen Kindern mit dem Schulbesuch an den Zufluchtorten ermöglicht werden. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Rhein-Berg Das Kommunale Integrationszentrum (KI) unterstützt gemeinsam mit dem Schulamt des Rheinisch-Bergischen Kreises Flüchtlingskinder aus der Ukraine dabei, den geeigneten Schulplatz zu finden. „Damit Kinder schnellstmöglich eine Tagesstruktur und das Gefühl der Sicherheit nach ihrer traumatischen Flucht erhalten, können geflüchtete Eltern aus der Ukraine für die Anmeldung ihrer Kinder ausnahmsweise selbst in der Schule vorstellig werden“, teilt die Kreisverwaltung mit.

In der Regel wenden sich Eltern für eine Erstberatung jedoch an das Integrationszentrum. Es vermittelt beispielsweise Informationen in mehreren Sprachen über das mehrgliedrige Schulsystem, den Ablauf der Schulanmeldung und die Bedeutung der verschiedenen Schulabschlüsse und leitet mit der Anmeldung beim Gesundheitsamt den nächsten Schritt zur Aufnahme an der Schule ein.„Zunächst geht es jetzt darum, dort, wo es möglich ist, das schnellstmögliche Erlernen der deutschen Sprache der neuen Schülerinnen und Schüler zu fördern“, sagt Schulamtsdirektorin Barbara Gerhards-Engels.