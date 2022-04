Ukrainer in Leichlingen : Stadt baut Flüchtlingshilfe aus

Leichlingen Im Rathaus kümmert sich jetzt eine neu eingestellte Mitarbeiterin um die vielfältigen Hilfsangebote von Bürgern für ukrainische Familien. Darüber hinaus plant die Stadtverwaltung Spielgruppen für geflüchtete Kleinkinder.

Rund 200 Flüchtlinge aus der Ukraine sind mittlerweile bei der Leichlinger Stadtverwaltung registriert. Die meisten von ihnen Frauen und Kinder. Diese Tatsache – zusammen mit den Nachrichten vom russischen Angriff auf die Ukraine – wecken auch in der Blütenstadt große Hilfsbereitschaft. Viele Bürger möchten sich ehrenamtlich für die Geflüchteten einsetzen. Das jedoch stellt die Stadtverwaltung, die nach eigenen Angaben schon mit der Organisation von Unterbringungsmöglichkeiten, der Registrierung und Versorgung der Flüchtlinge „vollends ausgelastet“ ist, vor ein Problem. Denn die Mitarbeiter haben keine Zeit, sich noch zusätzlich mit der Vielzahl an Hilfsangeboten zu befassen, auch wenn sie „überwältigt von der Solidarität und Hilfsbereitschaft vieler Leichlinger“ seien.

Nun wurde aufgestockt: Im Rathaus gibt es jetzt eine „Ehrenamtskoordinationsstelle“. „Eine eigens eingestellte Fachkraft kümmert sich zukünftig zehn Stunden in der Woche um die Vernetzung von helfenden Organisationen und Vereinen untereinander sowie mit Privatpersonen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten“, teilt Stadtsprecherin Aletta Wieczorek mit. Die neue Mitarbeiterin, die unter anderem Deutsch als Fremdsprache unterrichtet habe, soll die bereitwilligen Bürger an bestehende Projekte vermitteln, sie aber auch dabei unterstützen, neue Angebote zu entwickeln.

Stattdessen setzt die Stadt auf offene, ehrenamtlich organisierte Angebote für junge Familien. Das Amt für Kinder, Jugend und Familie plane aktuell Projekte, die geflüchteten Eltern und Kindern erste Möglichkeiten geben sollen, Kontakte in Leichlingen zu knüpfen und spielerisch die deutsche Sprache zu lernen, so Wieczorek. „Im Zuge des Krieges in der Ukraine sind viele Familien unterschiedlicher Konstellationen mit Kindern in Leichlingen angekommen“, sagt die Stadtsprecherin. Ihnen wolle man das Ankommen erleichtern.