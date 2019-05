Uferstraße in Leichlingen : Grünes Licht für neue Wohnungen

Leichlingen An der Uferstraße sollen fünf Mehrfamilienhäuser mit 70 Wohneinheiten entstehen. Lösung für Parkproblem gesucht.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung (ASW) hat am Montag grünes Licht für den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan an der Uferstraße gegeben. Abschließend muss zwar der Rat am 16. Mai darüber entscheiden. Doch mit dem ASW-Votum gilt es als wahrscheinlich, dass die Langenfelder Baufirma Paeschke in die konkrete Entwicklung des Grundstücks zwischen Schul-, Ufer- und Poststraße einsteigen kann.

Das Gesamtvorhaben soll in zwei Abschnitten umgesetzt werden: Die derzeitigen Bewohnerinnen des Wohnhauses könnten demnach in drei bis vier Jahren in eine der Neubauwohnungen des ersten Bauabschnittes umsiedeln, der Betrieb der Gärtnerei Hahn bliebe noch rund vier bis fünf Jahre erhalten. In zwei Reihen sind entlang der Uferstraße vor allem dreigeschossige Gebäude mit Penthäusern geplant. Die Dächer sollen begrünt und eventuell mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Die Erdgeschosswohnungen haben Hausgärten, alle anderen mindestens acht Quadratmeter große Balkone. Stellplätze für Elektrofahrräder an den Gebäuden und in der Tiefgarage sollen die autofreie Mobilität in dieser äußerste zentralen Lage fördern.