Leichlingen : Türen und Schränke in Klee-Schule aufgebrochen

Türen und Schränke in Klee-Schule aufgebrochen

Leichlingen Der Zweite Einbruch in diesem Monat: Erneut drangen Diebe in die Schule ein. Die Beute: ein bunter Koffer und Musikboxen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wieder ist die Paul-Klee-Schule an der Neukirchener Straße Ziel von Einbrechern geworden, meldet die Polizei. Wie Anfang des Monats haben die Täter am vergangenen Wochenende viele Türen in dem Schulgebäude aufgebrochen und Schränke durchsucht. Als Beute nahmen die Unbekannten zwei Musikboxen und einen bunten Koffer mit.