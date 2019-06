Erfolgreiche Tänzerinnen : TSV holt drei Europameister-Titel

Die Leichlinger Tänzerinnen hatten ein sehr erfolgreiches Wochenende.

Die Konkurrenz war größer als in den vergangenen beiden Jahren. Trotzdem hat sich der Tanzsportverein TSV Rhein Wupper Leichlingen am vergangenen Wochenende in Merseburg gleich drei Europameister-Titel im Garde- und Showtanz gesichert. Ganz oben auf dem Treppchen standen die Tänzerinnen in diesem Jahr in den Kategorien „Garde mit Hebungen“ und „Tanzgruppe Polka“. Außerdem konnte Moya Wigger (15) ihren Europameister-Titel im Garde Solotanz (12 bis 15 Jahre) verteidigen. „Es hätte sogar noch ein Titel mehr sein können“, sagte Trainer Jürgen Möller. Im „Showtanz mit Hebefiguren“ lag die Mannschaft aus Ungarn denkbar knapp mit wenigen Zehntel Punkten vor den Leichlingerinnen. „Am Ende entscheidet die Jury. Und da geht es natürlich immer auch um Geschmack. Manche mögen besonders viele Hebefiguren, andere geben die meisten Punkte für ausgefeilte Choreografien“, erläuterte Möller nach der Entscheidung.