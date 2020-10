Künstler können sich bei der Stadt Leichlingen melden : Trotz Corona: Jurierte Jahresausstellung findet statt

Unter anderem Manfred van Remmen, Kurator aus Solingen, wird die Arbeiten der Leichlinger Künstler unter die Lupe nehmen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Der Traditionswettbewerb der Leichlinger Künstler läuft am 22. Oktober. Dann bewerten drei Experten die eingereichten Werke. Die Schau mit den ausgewählten Exponaten ist ab 29. November zu sehen.

Corona zum Trotz: Die Jurierte Jahresausstellung Leichlinger Künstler ist eine Traditionsveranstaltung, die sich die Blütenstadt auch in der Pandemie nicht nehmen lassen will. So wird das Bürgerhaus am Hammer vom 29. November bis zum 13. Dezember zur Kunsthalle. Die Stadtverwaltung verspricht: Dann ist eine Auswahl der spannendsten Arbeiten des Jahres zu sehen.

Denn noch lange nicht jedes Werk schafft es an die Bürgerhaus-Wände oder als Objekt auf die Ausstellungsflächen. „Die Werke und Exponate werden von einer dreiköpfigen Fachjury, die am 22. Oktober im großen Ratssaal tagen wird, ausgewählt“, berichtet Stadtsprecherin Ute Gerhards. Als Juror fungieren in diesem Jahr erneut Manfred van Remmen, Kurator aus Solingen und Annabelle Schleder, Fotografin aus Solingen, dazustoßen wird als dritte Jurorin Frauke Wilken, Künstlerin aus Köln.

Mitmachen beim Kunstwettbewerb dürfen Künstler ab 18 Jahre, die ihren Wohnsitz in Leichlingen haben oder beruflich im Ort tätig sind oder über längere Zeit waren. Auch Künstler, die durch ihre künstlerische Tätigkeit enge Bezüge zur Blütenstadt haben, sind zugelassen, merkt die Stadt an. Sie dürfen bis zu drei Werke aus dem Bereich Malerei, Fotografie und Grafik und bis zu fünf Werke aus dem Bereich Plastik und Skulptur einreichen.