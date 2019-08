23. bis 25. August : Trompeter Schützen laden zum Fest

Vom 23. bis 25. August wird auf dem Schützenplatz mit Festzug, Livemusik und mehr gefeiert. Ein Überblick.

Los geht es am Freitag, 23. August, um 20 Uhr mit dem Mitsingkonzert. Unter der Leitung der Kölner Sängerin und Pianistin Kathrin Eigendorf bringt das gemeinsame Singen des Publikums Freude für Jung und Alt. Einlass ist um 19 Uhr, der Eintritt kostet fünf Euro. Kinder bis zwölf Jahre dürfen ohne Eintrittsgeld mitsingen. Karten sind im Vorverkauf in den Buchhandlungen Gilljohann und Langen und auch bei EP:Clemen erhältlich, sowie an der Abendkasse. Diese Veranstaltung wird unter anderem von den Stadtwerken Leichlingen gesponsert.