Treffen in Leichlingen Große Trecker-Show lockt Besucher

(inbo) Zahlreiche Treckerfreunde sind am Wochenende voll auf ihre Kosten in Altenhof gekommen. Die Leichlinger Familie Heimes hatte dort zum großen Treckertreffen eingeladen und die Resonanz war enorm. Auf dem ganzen Feld nahe der Wupper standen die Traktoren – große und kleine, neue und ältere Modelle mit historischem Charme. Planwagenfahrten lockten Familien mit Kindern, für die leibliche Versorgung war in eigens aufgestellten Pavillons gesichert.

Foto: Uwe Miserius