Mark I. und Tanja I. : Willkommen in der Prinzenburg

Leichlingen Das amtierende Karnevalsprinzenpaar in Leichlingen hat am Wochenende seine neue Heimat im Restaurant Luka´s in Bremsen offiziell eingeweiht.

(inbo) Sie sind in der laufenden Session bis Aschermittwoch garantiert viel unterwegs. Aber zwischendurch müssen auch die aktivsten Jecken samt Gefolge immer mal wieder Zeit zum Durchatmen, Essen, Trinken und Zusammenkommen haben: Deshalb hat das Leichlinger Prinzenpaar 2022/23, die Tollitäten Prinz Mark I. und Prinzessin Tanja I., am vergangenen Wochenende ihre Prinzenburg im Restaurant Luka´s in Bremsen eröffnet. Mit ihren Pagen, Standartenträger und allen anderen Gefolgsleuten werden sie dort gerade zwischen Terminen immer wieder Station machen. Der Start in die Session scheint bereits gelungen zu sein, denn das Paar schrieb später in den sozialen Medien: „Wir haben so viele Freunde und Jecken begrüßen dürfen. Zosamme ist es doch am schönsten. Danke!“ Auch das Jugendprinzenpaar stattet mit seinem Gefolge den älteren Regenten einen Besuch in deren neuer Prinzenburg ab. Foto: Uwe Miserius