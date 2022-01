ARCHIV - ARCHIV - Das Foto vom 20.02.2002 zeigt die Hände eines Täters, der in Frankfurt in Handschellen abgeführt wird. Am 23.02.2016 stellt der Innenminister die bayerische Kriminalitätsstatistik 2015 vor. Damit Kriminelle nicht ausreißen, bekommen sie Handschellen angelegt. Foto: Boris Roessler/dpa - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes dpa-Nachrichten für Kinder +++ dpa-Nachrichten für Kinder +++ Foto: dpa/Boris Roessler