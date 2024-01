Tierhilfe Leichlingen Kater Billy sucht Zuhause

Die Tierhilfe Leichlingen sucht ein Zuhause für Fundkater Billy (etwa 3). Beschreibung: sehr lieb, schmust gerne, mag Leckerlis, kastriert, gechipt und geimpft. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause in Einzelhaltung. Die Fellnase verträgt sich nicht mit anderen Katzen oder sonstigen Tieren. Billy sollte nach der Eingewöhnungszeit in seinem neuen Zuhause Freigang in einer ruhigen Gegend erhalten. Interessenten können sich bei der Tierhilfe melden: 02175 90533 (Frau Hausmann).