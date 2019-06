Freilaufende Katzen : Tierhilfe informiert über Kastrationspflicht

Leichlingen Mit der Kennzeichnungs- und Kastrationspflicht soll die Geburtenzahl der Tiere reduziert werden.

(cebu) Seit knapp einem Jahr besteht in Leichlingen die Kennzeichnungs- und Kastrationspflicht für Katzen. So soll die Geburtenzahl der Tiere reduziert werden. Doch vielen Leichlingern scheint das noch unbekannt zu sein, haben die Mitglieder der Tierhilfe Leichlingen festgestellt. Deshalb informieren sie am heutigen Samstag, 1. Juni, von 9 bis 14 Uhr an einem Stand auf dem Brückerfeld und tauschen sich mit Katzenbesitzern aus.