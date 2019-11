Mit Rauschebart und Kostüm : Gestatten, der Leichlinger Nikolaus

Thomas Richter besucht als Nikolaus Familien und Verein, natürlich mit Rauschebart und Kostüm. Die Einnahmen werden gespendet.

Sich von einem Nikolaus aus Fleisch und Blut die Leviten lesen zu lassen ist natürlich etwas ganz anderes und jedenfalls unvergesslich. So hat es auch Thomas Richter selbst erlebt, als er erst halb so groß war wie heute. Bei ihm war es der Kollege Weihnachtsmann und den hat er eher als gruselig empfunden, nicht nur, weil er eine Plastikmaske trug. Richter versteckt sein Gesicht nur hinter dem obligatorischen dicken Rauschebart, der ihn zusammen mit dem aufwendigen Kostüm bei Terminen schon einmal ganz schön ins Schwitzen bringt.

Und: er ist ein lieber Nikolaus. Natürlich hat er sein goldenes Buch dabei, in dem steht, was ihm die Eltern über ihre Kinder vorher per E-Mail mitgeteilt haben. Das sollte erst mal etwas Positives sein, so lautet seine Spielregel. Und dann kann er vielleicht das ungeliebte Zähneputzen ansprechen oder einen anderen Kritikpunkt, bevor er am Ende doch noch ein Lob nachschiebt. Etwa: Dafür kümmerst du dich immer so lieb um deine Geschwister.