Keine Einigung mit der Stadt : Therapieburg zieht nicht ins neue Blütenbad

Leichlingen Therapieburg-Eigentümer Lars Burgwinkel äußert sich enttäuscht über die Entscheidung der Bädergesellschaft.

Die Physiotherapiepraxis „Therapieburg“ wird nicht mit in die neuen Räumlichkeiten des Hallenbades umziehen, die in den kommenden Jahren auf dem Blütenbad-Grundstück gebaut werden sollen. „Am 15. April 2019 wurde mir mitgeteilt, dass der Aufsichtsrat der Leichlinger Bäder- und Beteiligungsgesellschaft (LBB) meine Therapie-Räumlichkeiten im Raum- und Funktionsprogramm des neuen Hallenbades nicht mehr berücksichtigen wird“, sagte Therapieburg-Eigentümer Lars Burgwinkel auf RP-Anfrage. Das bedeute, dass das befristete Vertragsverhältnis bis zum Jahr 2035 fortgesetzt werde.

Erst vor wenigen Wochen hatte Burgwinkel die Option gezogen, den Mietvertrag vorzeitig um weitere zehn Jahre zu verlängern, so dass die Praxis insgesamt noch 16 Jahre Am Büscherhof bleiben kann. „Ich persönlich bedauere diese Entscheidung sehr, da ich im Jahr 2006 in den angemieteten Räumlichkeiten des Blütenbades meine Selbständigkeit mit der Praxis „Therapieburg“ gestartet habe und mir diese Kooperation zwischen Therapieeinrichtung und öffentlicher Badeeinrichtung immer eine Herzensangelegenheit war“, sagte der Physiotherapeut und betonte, dass er an der Fortsetzung des Mietverhältnisses auch im Hallenbad-Neubau immer interessiert gewesen sei.