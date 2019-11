Theater Mittendrin spielt „Mephisto“ : Wenn Gott und Teufel übers TV-Programm streiten

Goethes Klassiker in neuer Interpretation: das Theater Mittendrin präsentierte „Zwei Fäuste für Mephisto“. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Das Theater Mittendrin präsentierte jetzt im Jugendzentrum „Zwei Fäuste für Mephisto“, eine Version von Goethes Klassiker Faust.

Wer hat es nicht im Deutschunterricht lesen müssen? Die Geschichte vom verzweifelten Wissenschaftler Faust, der sich vom teuflischen Mephisto dazu verleiten lässt, seinen Gelüsten nachzugehen und schließlich ein Auge auf das junge Gretchen wirft. Unter der Leitung von Nicola Glück, die nebenbei auch als Opern-, Operetten-, Musical- und Theaterregisseurin tätig ist, führte die inklusive Theatergruppe das Stück „Zwei Fäuste für Mephisto“, gespickt mit aktuellen Anspielungen und künstlerischen Modernisierungen, am Wochenende im Jugendzentrum Leichlingen auf.

So blickte Gott, gespielt von Leander Glück, zu Anfang beispielsweise durch einen Fernseher auf die Menschheit herab und stritt sich aus Langweile mit dem Teufel, verkörpert durch Marion Jurican, über die Wahl des Programms, bis Mephisto dann die ausschlaggebende Wette um Faust ins Spiel brachte. Dieser und Gretchen waren gleich in mehrfacher Besetzung zu sehen: er einerseits als „der Wissenschaftler“, andererseits als „der, der Versuchung erliegt“, sie in Form der „Unschuldigen“, der „Verliebten“ und schließlich der „Mörderin“.