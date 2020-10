Theater-AG am Leichlinger Gymnasium : Junge Talente laden zur schwimmenden Krimikomödie

Leichlingen Mit Verzögerung wegen der Corona-Pandemie ging es jetzt für die Theater-AG doch noch auf große Fahrt in der Aula am Hammer. Große Kulissen waren beim Spiel der jungen Talente gar nicht nötig.

Bei der Premiere waren die jungen Laiendarsteller zwar aufgeregt, aber glücklich. Schließlich mussten einige von ihnen lange genug warten, bis sie ihr Theaterstück „All inclusive“ endlich aufführen durften. Eigentlich war die erste öffentliche Präsentation des Stücks nach Vorlage von Volker Zill bereits für Mai in der Aula am Hammer geplant. Die Proben der Theater AG des Städtischen Gymnasiums waren seit März gut gelaufen, alles klappte bestens. Dann wurden die Schulen wegen Corona geschlossen. Doch statt zu verzweifeln, ließen sich die Spielleiter Klaus Meyer-Stoll und Jana Scherzinger nicht entmutigen und verlegten die Premiere in den Herbst. Einige Rollen mussten zwar von neuen Mitwirkenden übernommen werden. Doch so blieb immerhin genügend Zeit, das Stück einzustudieren.