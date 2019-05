Mitglieder gesucht : Tennisclub lockt Familien zum Nulltarif

Trainer Ralf Becker (vorne), Matthias Hopmann (Sportwart) und Maren Thiel freuen sich auf neue Mitspieler. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Mit einer Sonderaktion geht der Tennisclub Blau-Weiß Leichlingen neue Wege in der Mitgliederwerbung: Familien mit mindestens einem Kind können in der Sommersaison 2019 bis in den Herbst hinein kostenlos Mitglied in dem Verein am Eicherhofpark werden.

Das Tennis-zum-Nulltarif-Angebot ist eine Aktion, die als Idee in der vereinsinternen Arbeitsgruppe „Der TC Blau-Weiß Leichlingen macht sich fit für 2025“ entstanden ist. „2025 ist eine Marke, die sich der Verein gesetzt hat, um ihn modern, innovativ und zukunftsfähig aufzustellen“, sagen Sportwart Matthias Hopmann und seine Mitstreiterin Maren Thiel.

Nun also Gratis-Tennis für ganze Familien: „Sie können alle Anlagen wie reguläre Clubmitglieder nutzen und an Clubturnieren und -veranstaltungen teilnehmen“, beschreiben Hopmann und Thiel das Angebot. Leihschläger stellt der Verein bei Bedarf zur Verfügung, begrenzt ist das Angebot auf zunächst 30 Familien. Das können Menschen sein, die bereits Tennis gespielt haben und jetzt wieder einsteigen wollen, aber auch solche, die mit dem weißen Sport noch nie etwas zu tun hatten. Trainingsstunden sind in dem Angebot nicht enthalten, können aber gebucht werden. Thiel ist für die künftige Integration der Neuen in den Verein zuständig: „Wir geben ihnen einen Ansprechpartner an die Seite, der sie in den Verein einführt, ihnen alles erklärt, Kontakte vermittelt.

Aktuell hat der Blau-Weiß Leichlingen 235 Mitglieder, insbesondere die Zahl der Kinder und Jugendlichen soll steigen. „Wir wollen vor allem die Grundschulen wieder ansprechen, möchten die früheren Tennis-AGs wiederbeleben“, schwebt Matthias Hopmann vor. Von den Vereinsmitgliedern spüren sie dafür Rückenwind: „Denen, die bereits da sind, liegt ihr Verein sehr am Herzen“, sagt der Sportwart. Jetzt gehe es darum, frischen Wind hineinzubringen und den Verein für die Zukunft aufzustellen.