Grammo-Festival : Beste Partystimmung im Stadtpark

Leichlingen Tausende Besucher kamen am langen Wochenende zum Grammo-Musikfestival, um Musik zu hören, zu feiern und zu tanzen.

Weitere Pläne Alleine beim „Grammo-Musikfestival“ will es Organisator Fritz Rüber in diesem Jahr nicht bewenden lassen. Er plant zudem einen Oldie-Abend im Stadtpark, voraussichtlich im August.

Zum Auftakt am Freitag unterhielt „Baker’s Breeze“ aus Leichlingen mit einem Mix aus Rock, Blues und Jam. Am Samstag ging die Musik-Party frühzeitig weiter, unter anderem mit „Paradies“ aus Langenfeld, „Blufonk“ sowie erstmals „Harry and the Bluesblasters“ aus Solingen. „Triple Sec“, drei Musiker aus Leverkusen, Leichlingen und Langenfeld, spielten einst im Grammophon und nahmen die Zuhörer zuletzt mit auf eine Reise kreuz und quer durch die Hits und Klassiker der letzten 40 Jahre.