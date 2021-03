Knapp eine Woche nach der Tat : Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in Leichlingen festgenommen

Leichlingen Der 45-Jährige soll psychisch krank sein.

Ermittler der Kölner Mordkommission haben einen 45-jährigen Mann aus dem engen persönlichen Umfeld der in Leichlingen Getöteten nach seiner Vernehmung im Polizeipräsidium vorläufig festgenommen. Dies teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Köln mit. Der Mann stehe im dringenden Tatverdacht, die 73-Jährige am vergangenen Samstag getötet zu haben. Die Festnahme erfolgte am Donnerstag. „Aufgrund einer psychischen Erkrankung ist derzeit davon auszugehen, dass der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt zumindest vermindert schuldfähig war“, heißt es in der Mitteilung. Aus diesem Grunde ordnete ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Donnerstagabend die vorläufige Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus an.