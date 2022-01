Taschendiebe in Leichlingen : Unbekannte überfallen 83-Jährige

Die Rentnerin wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Foto: dpa/Silas Stein

Leichlingen Am hellichten Tag ist eine Seniorin in Leichlingen von Unbekannten beraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, lief die 83-Jährige am Donnerstag (6. Januar) gegen 14.45 Uhr die Straße Im Tiergarten entlang, als ihr zwei dunkel gekleidete Männer entgegenkamen, die Kapuzen aufgezogen hatten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nachdem die Rentnerin an den etwa 25 bis 30 Jahre alten Männern vorbeigegangen war, wurde sie von ihnen plötzlich von hinten zu Boden gerissen. Die Unbekannten rissen ihr die Handtasche vom Arm und liefen davon.

Die 83-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Polizei stellte Jacke der Seniorin wegen zu erwartender DNA-Spuren sicher. Eine Fahndung nach den zwischen 1,60 und 1,70 Meter großen Tätern verlief ohne Erfolg.

In der Handtasche befanden sich unter anderem eine schwarze Geldbörse mit ein wenig Bargeld sowie ein Schlüsselbund mit einem schwarzen Ledermäppchen. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 02202 2050 zu melden.

(sug)