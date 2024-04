Leichlinger Tanzschule „Step Touch“ ist an die Gartenstraße umgezogen Mehr Quadratmeter für Hip Hop und Co.

Der ehemalige Standort war mit rund 50 Quadratmetern einfach zu klein, also musste etwas Neues her. Circa ein Jahr suchte Kierspel, ehe sie die Räumlichkeiten an der Gartenstraße im Zentrum Leichlingens mieten konnte. Nun ist alles großzügiger angelegt. Allein die Tanzfläche bietet jetzt knapp 50 Quadratmeter. Insgesamt sind es sogar 180. Damit bietet sich viel Platz im Vorraum, der vor allem den wartenden Eltern zugutekommt. Auf Stühlen und Sitzbänken können sie in Ruhe an Tischen arbeiten, während ihre Kinder tanzen. Und wenn sie den Spaß und Fortschritt, den ihre Kinder haben, beobachten wollen, dann brauchen sie einfach nur durch die Scheibe zu schauen.