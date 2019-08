Am Sonntag : Talsperrenlauf: Nur noch Nachmeldungen möglich

Am Sonntag machen sich die Läufer wieder auf den Weg. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Witzhelden Am Sonntag, 18. August, findet der Sengbach-Talsperrenlauf statt. 613 Teilnehmer sind bereits gemeldet. Jetzt sind nur nach Nachmeldungen möglich, und zwar am Samstag, 17. August, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr und am 18. August ab 7.30 Uhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Nachmeldegebühr beträgt vier Euro. Das Anmeldezelt steht auf dem Wander-Parkplatz Richtung Brachhausen in Witzhelden.

Der Zeitplan für Sonntag sieht wie folgt aus: Um 9 starten der Dreiviertel-Marathon und der Halbmarathon, um 9.15 Uhr gehen die Läufer des Drei-Kilometer-Laufs auf die Strecke. Um 9.35 Uhr startet die Sengbachmeile Schüler, um 9.55 Uhr der 11,3 Kilometer-Lauf und der 11,3 Kilometer Walking-Wettbewerb.

(cebu)