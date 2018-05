Leichlingen: Talente auf Titeljagd

Leichlingen Der neue Verein "TalentTeam Leichlingen" will Kinder und Jugendliche mit professionellem Training zum sportlichen Erfolg führen.

"Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Leichtathletik in seiner vielfältigen Form in Leichlingen zu fördern", sagt Richter, erster Vorsitzender des TalentTeams. In seinem Sportgeschäft begegnet er vielen Kindern, sieht schnell an deren Bewegungen und an deren Laufstil, ob in ihnen verborgene Talente schlummern könnten. Mit Erlaubnis der Eltern hat er bereits einige von ihnen angesprochen und mit sechs Mädchen vor einiger Zeit angefangen zu trainieren.