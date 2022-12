Leichlingen Tafel dankt Unterstützern und bittet um Hilfe

Ein weiterer Dank gehe an alle, die durch Geld- und Lebensmittelspenden unterstützt hätten. Sonst hätte die Tafel die zahlreichen Bedürftigen nicht bedienen können. „Unsere Weihnachtstaschenaktion war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg“, berichten die engagierten Helfer weiter und schicken einen ganz besonderen Dank an ein Unternehmen, das die Tafel nicht nur mit regelmäßigen Spenden bedacht, sondern auch Mitarbeiter für die Übersetzung zur Verfügung gestellt hat. Durch die hohe Anzahl der Flüchtlinge aus der Ukraine sei der Verein hier vor eine ganz besondere Herausforderung gestellt worden.