Großer Andrang in Leichlingen Süße Überraschungen beim Bratapfelfest

Merte, Sophie und Rafael sind schon echte Profis. Routiniert verkauften sie auf dem Bratapfelfest in Leichlingen in einer kleinen, niedlichen und mit Lichterketten dekorierten Bude selbstgebackene Kekse für den Förderverein der Grundschule Büscherhof, auf der sie fürs Leben lernen. Zu ihrem Glück war die erste Ausgabe des beliebten Festes, das nach zwei Jahren Corona-Zwangspause notgedrungen aus dem Alten Stadtpark in die Innenstadt ziehen musste, am Samstagabend sehr gut besucht. Kaum ein Besucher konnte den charmanten Kinderaugen den Verkaufswunsch abschlagen.