Stummfilm in Leichlingen Horror unter freiem Himmel

Der zwielichtige Dr. Caligari macht tagsüber mit einem Schlafwandler als Attraktion auf einem Jahrmarkt der 1920er-Jahre guten Reibach. Doch nachts verübt die „Sehenswürdigkeit“ grausame Morde. Die Geschichte um „das Cabinet des Dr. Caligari“ ist ein Stummfilmklassiker aus jener Zeit und ebnete auch modernen Horrorfilmen den Weg. Am Freitagabend sahen sich etwa 20 Besucher und einige junge Zaungäste den filmischen Meilenstein in lauschiger Nacht im neuen Stadtpark an. Die Besonderheit: Der Film wurde durch das „Gramm Art Project“ musikalisch vor Ort untermalt.