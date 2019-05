Defektes Kabel : Stromausfall zur Mittagszeit

Leichlingen Ein Stromausfall hat am Dienstagmittag in Teilen von Leichlingen kurzfristig für Behinderungen gesorgt. Von 12.48 bis 13.30 Uhr ging in vielen Haushalten nichts mehr. Verantwortlich war ein defektes Kabel, teilte die Belkaw mit.

Wo genau der Schaden liegt, ist noch nicht bekannt. Das Stromnetz wurde erst einmal umgeschaltet, damit der Strom wieder fließen konnte. Nun wird das defekte Kabel gesucht und ausgetauscht.

(cebu)