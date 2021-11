Bauarbeiten auf der Kreisstraße 2 : Straßensperrung zwischen Neuenhaus und Paffenlöh

Am 22. November sollen die Bauarbeiten beginnen. Foto: dpa/Jan Woitas

Rhein-Berg (RP) Die Kreisstraße 2, Hilgener Straße, wird ab dem 22. November im Abschnitt zwischen der Kreuzung L 291 Burscheid-Neuenhaus bis zur Einmündung Dohm/Irlermühle für den Verkehr voll gesperrt.

In dem betreffenden Abschnitt der K 2 werden die Straße, der Geh-Radweg und das Brückenbauwerk über den Muhrbach erneuert. Die Bauarbeiten umfassen die Erneuerung der Fahrbahndecke, die Erneuerung und Verbreiterung des Radwegs, die Neuordnung der Straßenentwässerung, die Erstellung eines Amphibienleitsystems sowie die Deckenerneuerung von der Einmündung Dohm/Irlermühle bis Paffenlöh einschließlich der Rad-Gehwege in Blasberg. Auch der Brückendurchlass des Murbachs wird neu gebaut. Zusätzlich wird der Rad-Gehweg der Kreisstraße in Höhe Lämgesmühle, der durch den Starkregen im Juli beschädigt wurde, saniert. Die Uferböschung entlang der städtischen Straße Dohm wird ebenso erneuert.