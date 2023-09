Straßenlaternen in Leichlingen Hier bleibt´s im Winter dunkel

Mit den Stimmen aller Fraktionen und Ausschussmitglieder wurde im Haupt- und Finanzausschuss außerdem beschlossen, einen städtischen Wlan-Hotspot im Zentrum von Witzhelden einzurichten. Die SPD hatte das in einem Antrag zuvor damit begründet, dass es aktuell nur am Sportplatz in Witzhelden einen städtischen Internetzugang gebe. Ehemals eingerichteter Freifunk an der Ratsstube funktioniert nicht mehr. An der Hauptstraße 10 soll nun nach Rücksprache mit der Hauseigentümerin der gewünschte Hotspot installiert werden.