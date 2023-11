Straßenbeleuchtung in Leichlingen Es wird nur langsam wieder hell

„Nach dem Votum des Infrastrukturausschusses zur 100%-Anschaltung wurde die Belkaw umgehend beauftragt“, sagt dazu Tycho Kopperschmidt, Leiter der Technischen Betriebe Leichlingen. Die habe auch bereits begonnen, die Laternen wieder anzuschalten, allerdings seien aktuell erst rund 20 Prozent des Stadtgebietes umgesetzt. Rechnet man die Geschwindigkeit innerhalb eines Monats hoch, könnte es theoretisch also fast bis zum nächsten Frühjahr dauern, bis alle Laternen wieder leuchten. „Aktuell sieht es so aus, dass die Anschaltung erst im Januar fertig sein soll. Gespräche zu zusätzlichen Kolonnen werden geführt“, zeigt sich Kopperschmidt optimistischer. Die Belkaw will sich nach eigenem Bekunden von der Innenstadt in Richtung Witzhelden vorarbeiten, also vom Westen in den Osten.