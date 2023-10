Finanzspritzen für Leichlingen Soziale Angebote brauchen oft Geldgeber

„Nach drei gerade auch für Vereine herausfordernden Jahren erleben wir 2023 in diesem Kontext als ein Jahr des Neuaufbruchs“, sagt Alexander Wüerst, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Köln. „So erreichen unsere Stiftungen wieder deutlich mehr Wünsche nach finanzieller Unterstützung. Das zeigt: Engagierte Menschen in Vereinen möchten weiterhin unsere Gesellschaft mitgestalten. Wir möchten das auch und fördern daher immer wieder gerne sinnstiftende Projekte in der Region.“