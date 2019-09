Maßhemden, Schmuck und Möbel : Conrads öffnet an der Gartenstraße

Stephanie Conrads eröffnet ihr Ladenlokal an der Gartenstraße passend zum Heimatshoppen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Neues Geschäft in der Gartenstraße 4-6: Am Freitag hat „Stilsicher – Fashion & Lifestyle“ mit einem umfangreichen Sortiment schöner Dinge aufgemacht. Die Leichlingerin Stephanie Conrads bietet dort künftig zusätzlich zu ihrem bisherigen Standort in der Bergischen Bauernscheune in Junkersholz Maßhemden und -blusen an, dazu Unterwäsche für den Herren, Socken (mit einer roten Spitze zur besseren Wiedererkennung in der Waschmaschine) und Herrengürtel.

Außerdem hat sie die aktuelle Kollektion des Edelstahlschmucks von Energetix in ihr Sortiment aufgenommen. „Schmuck mit Wirkung“ beschreibt sie die Besonderheit an den Ringen, Ketten und Ohrringen. Wer nicht nur sich selbst, sondern auch sein Wohnumfeld aufhübschen möchte, kann sich überdies bei den Wohnaccessoires umschauen – Blechschilder mit witzigen Sprüchen und Duftkerzen und -öle zum Beispiel. „Bei uns kann man sogar die Präsentationsmöbel kaufen“, sagt Conrads.

Wer also schon immer einmal ein Motorrad als Regal oder Sideboard gesucht hat, wäre an dieser Stelle richtig. „Wir rücken mit dem neuen Laden in der Gartenstraße mehr ins Zentrum und näher zu unseren Kunden“, sagt die Geschäftsfrau, die auch in Junkersholz das Angebot an Maßhemden und -blusen weiterhin betreiben wird. „Es läuft gut“, berichtet sie über das Konzept, für die Kunden individuelle maßgeschneiderte Ware zu fertigen.

Geöffnet hat „Stilsicher“ seit diesem Freitag immer nach Vereinbarung, außerdem mittwochs und samstags von 9 bis 13 Uhr sowie Donnerstag und Freitag von 15 bis 18.30 Uhr. „Außerdem können im Laden oder bei den Kunden daheim Hemden- und Schmuckpartys gemacht werden“, sagt Stephanie Conrads. Entsprechende Vereinbarungen sind telefonisch unter 0178 2372480 oder per E-Mail an info@sconrads.de möglich.

(inbo)