Glasfaserausbau und Hochwasserschutz in Leichlingen : Starkregenvorsorge braucht langen Atem

Leichlingen Breitbandausbau und Starkregenvorsorge waren unter anderem Themen, mit denen sich jetzt die Mitglieder des Ausschusses für Klimaneutralität, Umwelt und Zukunftsfragen (KUZ) beschäftigten. Die Pläne seien ausgearbeitet, jetzt gehe es an die Umsetzung, urteilte Vorsitzender Jürgen Langenbucher.

Unterteilt wurde die Stadt in kleinere Gebiete, um den Ausbau schneller voranzutreiben. Das 55 Millionen Euro teure Vorhaben laufe eigenwirtschaftlich über den Investor Primevest Capital Partners. Dieser, so erläuterte Piefke nun den Mitglieder des Ausschusses für Klimaneutralität, Umwelt und Zukunftsfragen (KUZ), habe festgesetzt, sobald 40 Prozent der Anschlüsse in einem Gebiet sich vertraglich für den Glasfaserausbau entscheide, werde gebaut. Insgesamt gebe es in Leichlingen 17.250 Anschlüsse, von denen gerade einmal 2500 nun über den Masterplan mit Glasfaser versorgt wurden.