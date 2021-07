Vortrag der Leichlinger Abwasserbetriebe : Starkregen: Infoabend für Bürger

Tycho Kopperschmidt und sein Team informieren über Starkregen-Prävention an öffentlichen Orten und auf privaten Grundstücken. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen Prävention steht im Mittelpunkt des Abends. Die Städtischen Abwasserbetriebe informieren per Vortrag. Im Anschluss sind Fragen der Teilnehmer möglich.

Seit dem massiven Starkregen im Juni 2018 und seinen verheerenden Folgen in Leichlingen ist das Thema präsent in der Blütenstadt. Vor allem die Frage, welche Präventionsmaßnahmen helfen, um schlimmen Folgen nach so einem heftigen Guss vorzubeugen.

Der Städtische Abwasserbetrieb lädt interessierte Bürger für Mittwoch, 7. Juli, zu einer kostenlosen Informationsveranstaltung in die Aula des Gymnasiums im Schulzentrum Am Hammer ein. Thema: Starkregenvorsorge Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr – eine vorherige Anmeldung ist wegen der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen zwingend erforderlich, weist die Stadt hin.

An dem Abend geht es unter anderem um die Gefahren, die durch Starkregen entstehen können, und wie man sich vor ihnen schützt, aber auch darum, was die Stadtverwaltung zur allgemeinen Starkregenvorsorge beiträgt. Geplant ist ein rund 30-minütiger Vortrag. Daran schließt sich eine Fragerunde mit dem Leiter des Städtischen Abwasserbetriebs, Tycho Kopperschmidt, und seinem Team an.

Die Nacht im Juni 2018 wird kein singuläres Ereignis bleiben. Haben Wetterexperten recht, „werden die Winter in den kommenden Jahren feuchter und die Niederschläge gerade im Sommer stärker und häufiger. Damit kann es vermehrt zu Wetterextremen kommen“, merkt die Stadt an. „Sinnvoll ist es daher, sich auch als Privathaushalt frühzeitig gegen Starkregen zu wappnen.“

Termin Wer am 7. Juli teilnehmen möchte, meldet sich auf der städtischen Homepage unter www.leichlingen.de/staedtischer-abwasserbetrieb/infoveranstaltungen an. Oder über 02175 8900-0. Die Teilnehmerzahl ist auf 40 begrenzt. Es muss am Abend ein tagesaktueller negativer Schnelltest oder ein Immunisierungsnachweis vorgezeigt werden. Es besteht Maskenpflicht.

Neues Formular Zudem bietet der Städtische Abwasserbetrieb ein neues Online-Formular für die Meldung von Starkregen betroffener Grundstücke. Denn: Die Stadt sammelt Informationen über solche stark betroffenen Orte in Leichlingen. „Dafür nimmt sie topografische Analysen vor und steht im Austausch mit der Freiwilligen Feuerwehr, um potenzielle Starkregenabflüsse und Überflutungsbereiche zu identifizieren“, heißt es aus dem Rathaus. „Um die Daten weiter zu optimieren, ist die Hilfe der Bürger. Sie kennen die Fließwege und Überflutungen rund um das eigene Grundstück am besten und können wertvolle Informationen über die Auswirkungen vor Ort liefern.“ Beobachtungen zu Starkregenereignissen sollen sie über das neue Online-Formular schnell und unkompliziert dem Städtischen Abwasserbetrieb melden. Das Online-Formular ist abrufbar auf: www.leichlingen.de/abwasser/meldung-starkregenereignis.

(LH)