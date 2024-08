Starkregen in Leichlingen Weltersbach tritt über die Ufer – Überschwemmung an Neukirchener Straße

Schreckmomente am Donnerstagnachmittag in der Blütenstadt. „Ich bin grad die Oscar Erbslöh runter und am Lidl vorbei. Es rauschen wieder die Regenbäche Richtung Innenstadt. Das hat mich echt geschockt. Ich würde gerne wissen, was Stadt, Bund, Land seit 2018 in/um Leichlingen konkret umgesetzt haben, um Schäden bei Starkregen einzudämmen oder zu vermeiden“, schrieb eine Nutzerin auf Facebook. Nachsatz: „Das ist kein Angriff, kein Aufruf zu politischer Schuldzuweisung oder Ähnliches, sondern eine Ernst gemeinte interessierte Frage.“