Aufatmen in Leichlingen Stadtsportverband steht vor Neuanfang

Die Botschaft war klar: Neubeginn statt Abriss. Darin waren sich die 27 Vertreter von insgesamt zwölf Leichlinger Vereinen am Freitagabend einig. Ursprünglich hatte der Stadtsportverband (SSV), um die nach dem Rücktritt des Vorsitzenden Michael Goldmann einzig verbliebenen SSV-Mitglieder Sandra Pauly und Oliver Kuntze, an diesem Termin zur außer- und ordentlichen Mitgliederversammlung geladen. Dort hätte, so der Plan, ein neuer Vorstand für den kriselnden Verein gewählt werden sollen. Doch wenige Tage vor dem angesagten Termin stellten Geschäftsführerin und Beisitzer fest, dass sie rechtlich gar nicht befugt sind, eine solche Versammlung einzuberufen. Doch fühlte sich das dennoch verabredete, informelle und gut einstündige Treffen wie ein Neuanfang an.