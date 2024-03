Nach monatelangen Querelen Stadtsportverband: Neustart mit Hindernissen

So wurde es ein Neustart mit Hindernissen. Grund dafür waren die aus Richters Sicht unklaren Ausgaben des SSV in den vergangenen Jahren und die daher ebenso unklaren Verbindlichkeiten, die den Sport-Dachverband quälen. Und weil das so ist, wurde der ehemalige Vorstand durch die Mitglieder bei der Versammlung am Donnerstag auch nicht entlastet. Richter schlug sogar vor, den Verband gänzlich aufzulösen, um einer neuen Riege einen unbeschwerten Start zu ermöglichen: „Ziel ist die Vermeidung von rechtlichen Auswirkungen“, erläuterte er. Wenig später zog er den Antrag jedoch zurück. Zum einen, weil das Plenum darauf pochte, zunächst überhaupt handlungsfähig zu werden. Zum anderen, weil Sven Konnertz, Amtsleiter für Bildung und Sport, verkünden konnte, dass die Vermögenshaftpflichtversicherung des SSV die Verbindlichkeiten abdeckt. Ein Teil sei schon ausgeglichen. „Sobald weitere belastbare Zahlen vorliegen, geht’s weiter“, sagte er.