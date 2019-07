Ferienspaß des Stadtsportverbandes : Von Bowling bis Movie-Park-Besuch

Leichlingen Abwechslungsreiche Ausflüge und sportliche Aktivitäten für Kinder und Jugendliche von sieben bis 14 Jahren plant der Stadtsportverband für die zweite Hälfte der Ferien.

Sportlich durch die Sommerferien: Auch in diesem Jahr bietet der Leichlinger Stadt-sportverband (SSV) seine traditionelle Feriensportaktion an. Sie findet ganztägig an den Wochentagen vom 5. bis zum 23. August statt und richtet sich an Kinder von sieben bis elf Jahren und Jugendliche von zwölf bis 14 Jahren. Aktuell sind noch einige Plätze frei. Wer in der ersten Woche der Aktion im Urlaub ist, kann auch noch später einsteigen. Der Preis reduziert sich entsprechend anteilig. Komplett kostet die dreiwöchige Feriensportaktion 250 Euro, für weitere Kinder einer Familie gibt es eine Preisstaffelung. Damit sind alle Kosten für die fünf Betreuer, Eintrittsgelder, Mittagessen und Busfahrten abgegolten. Auf dem Programm stehen umfangreiche sportliche Aktivitäten.

An dem ersten Montag beispielsweise können diejenigen, die sich dafür angemeldet haben, zum Reiten gehen. Alternativ bietet der Schützenverein Trompete für Elf- bis 14-Jährige Schießen auf der Anlage an der Trompete. Dienstag gibt es Sport und Spiel in der Balker Aue und im Blütenbad, bevor es am 7. August in den Movie-Park nach Bottrop geht. Außerdem stehen im Laufe der drei Wochen Fahrradtouren, Schwimmen, Bowling, Boule und ein Fußball- und Beachvolleyball-Turnier auf dem Programm. Zu den Höhenpunkten zählen der Ausflug auf den Ketteler Hof, ins Family Paradise in Leverkusen, ins Jump House in Köln und auf die Wasserskibahn in Langenfeld. Zum ersten Mal in diesem Jahr besucht die Gruppe außerdem den Brückenkopf-Park in Jülich.