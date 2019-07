Stadtsportverband : Sportabzeichen und Ferienprogramm

Leichlingen Auch in diesem Jahr bietet der Stadtsportverband Leichlingen wieder ein breites Feriensportprogramm. Neben abwechslungsreichen Aktionen mit Sport, Spielen und Tagesausflügen, können die Teilnehmer auch das Sportabzeichen ablegen.

Das Ferienprogramm besteht unter anderem aus Reiten (nach Anmeldung), Schießen, Schwimmen im Blütenbad. Neben den verschiedenen Sportaktion in der Balker Aue wird es auch viele Tagestouren geben, darunter sind ein Ausflug in den Movie Park und einer in das Family Paradies Hippodrom. Sportliche Tagesausflüge sind zum Beispiel eine Radtour in den Tierpark Reuschenberg in Leverkusen und in das Bowlingzenter Monheim. Jede Menge Action gibt es beim Ausflug in die Wasserski-Anlage mit Radtour, an einem anderen Tag geht es zum Jump House.