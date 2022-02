Stadtrat Leichlingen beschließt : Freibad wird trotz Kostenexplosion saniert

Ein Bild aus früheren Zeiten: Das Hallenbad wird bereits neu gebaut, für die Freibadsanierung gab der Rat jetzt grünes Licht. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen In einer Sondersitzung musste der Rat am Mittwoch entscheiden, ob er das Freibad für extrem in die Höhe geschossene Kosten von nunmehr rund 5,7 Millionen Euro sanieren lässt oder in Zukunft komplett auf die beliebte Freizeiteinrichtung verzichtet.