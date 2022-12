Alter Stadtpark in Leichlingen Loch für Zisterne ausgehoben

Der Behälter unter dem Alten Stadtpark wird 65.000 Liter fassen. In ihn wird künftig sauberes Niederschlagswasser der umliegenden versiegelten Flächen geleitet, anstatt es wie bisher direkt in den Mischwasserkanal Richtung Kläranlage aus der Stadt zu leiten. Mit dem gesammelten Wasser soll der Bauhof dann unter anderem Pflanzen und Bäume im Stadtpark gießen können. „Ist die Zisterne voll, wird das überschüssige Niederschlagswasser weitergeleitet in eine unterirdische Versickerungsanlage, von der es nach und nach zurück in die Erde sickert“, teilt die Stadt mit. „Erst, wenn auch dieser Speicher voll ist, wird weiteres Wasser in den Mischwasserkanal geleitet und aus der Stadt transportiert.“