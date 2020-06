Corona-Pause vorbei : Stadtführungen beginnen wieder

Leverkusen Nach einer Corona-Pause gibt es wieder Stadtführungen und Fahrradtouren. Der Verein Stadtführung-Leverkusen hat die Zeit des Kontaktverbots genutzt und zahlreiche neue Touren ausgearbeitet. Teilnehmer müssen sich per E-Mail bei ihrem Guide anmelden, damit eine Kontaktliste geführt werden kann.

Leben & Arbeiten am Fluss Die Fahrradtour führt von Wiesdorf nach Hitdorf. Termin: Sonntag, 7. Juni, 14 Uhr, Teilnehmerzahl zehn Personen, Dauer: drei Stunden (etwa 18 km) Treffpunkt: Hinterausgang Bahnhof Leverkusen Mitte, Gebühr: zwölf Euro. Die Route folgt der kanalisierten Dhünn bis zum Neulandpark, der auf einer versiegelten Müllhalde im Rahmen der Landesgartenschau entstanden ist. Der Weg führt weiter über den Bürriger Damm zum Rhein, der ebenfalls um 1900 befestigt wurde. Nach einem Besuch in Bürrig und Rheindorf geht es durch Auenlandschaften weiter nach Hitdorf, dem alten bergischen Hafen. Sie erfahren wie die Menschen früher am Fluss lebten und wie der Deichbau die Stadtentwicklung des heutigen Leverkusens ermöglichte. Durchführung und Anmeldung: Dr. Ellen Lorentz